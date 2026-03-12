Strage Crocus | 4 condannati all’ergastolo per 149 morti

Una corte militare di Mosca ha condannato all’ergastolo quattro uomini per la strage avvenuta al Crocus City Hall nel marzo 2024, che ha causato 149 morti. La sentenza rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario legato a uno degli incidenti più gravi recenti. I condannati sono stati giudicati colpevoli di aver provocato la tragedia.

Una corte militare di Mosca ha emesso una sentenza definitiva che condanna all’ergastolo quattro uomini responsabili della strage del marzo 2024 avvenuta al Crocus City Hall. L’atto terroristico, rivendicato dallo Stato Islamico, ha lasciato sul terreno 149 vittime e circa 600 feriti, segnando il più grave episodio di violenza su larga scala nel Paese da quasi vent’anni. La decisione giudiziaria chiude formalmente la fase processuale per gli esecutori materiali dell’attacco, confermando la responsabilità diretta nella sparatoria durata venti minuti e nell’incendio successivo che ha aggravato il bilancio delle vittime. Il peso della giustizia militare sulla scena della strage. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage Crocus: 4 condannati all’ergastolo per 149 morti Articoli correlati Strage di Bologna e l’ergastolo a Bellini, le motivazioni della Cassazione: “Un contributo consapevole alla strage”Bologna, 16 gennaio 2026 – “E' stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Leggi anche: **Omicidio Mazzotti: condannati all'ergastolo due imputati per il delitto del 1975**