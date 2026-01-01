La Russia e l’onda lunga del Crocus City Hall

Il 22 marzo 2024, il teatro Crocus City Hall di Mosca fu teatro di un tragico attacco compiuto da terroristi affiliati all’Isis. Questo episodio ha segnato profondamente la città e l’intera società russa, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla minaccia del terrorismo nel contesto contemporaneo. Un evento che ha suscitato riflessioni sulla necessità di rafforzare la prevenzione e la resilienza delle comunità.

Il 22 marzo del 2024 i terroristi affiliati all'Isis compirono l'efferata strage al teatro Crocus City Hall di Mosca. Furono 149 i morti. E al tragico bilancio di vite umane, gli assassini, di certo senza prevederlo, ottennero un altro risultato: cambiare in modo radicale l'atteggiamento della Russia verso il più tradizionale serbatoio di reclutamento di lavoratori immigrati, l'Asia Centrale. Gli attentatori erano quasi tutti originari del Tagikistan. Da quel giorno, sull'onda dello sdegno e dell'emozione collettiva, le autorità russe hanno cominciato ad applicare politiche sempre più restrittive, spesso repressive, a tratti xenofobe, proprio nei confronti di coloro che da anni costituiscono una forza lavoro di grande importanza.

