Ecco le auto che consumano meno carburante o energia elettrica, secondo l’indice Green Ncap che valuta efficienza e sostenibilità delle vetture. La classifica include diversi modelli che si distinguono per bassi consumi e alte prestazioni ambientali. Sono stati presi in considerazione i dati più recenti disponibili sul mercato. La lista rappresenta le auto più efficienti attualmente presenti sul mercato.

L'indice di sostenibilità di Green Ncap, quello delle stelle verdi, finisce naturalmente per premiare le vetture elettriche. Tuttavia, sono state istituite delle categorie specifiche per le vetture termiche e proprio qui abbiamo la prima sorpresa, con la Seat Ibiza premiata con tre stelle verdi e mezza (67%). A dominare la classifica assoluta è invece la Dacia Spring, con cinque stelle e il 100% tra tutti gli indici, vincendo anche la classe delle City e Supermini. Le altre premiate sono la Cupra Born (86% tra le Small Family Car), la Fiat 600e (96% tra i Suv piccoli) e la Byd Sealion 7 (73% tra i Suv grandi).

© Gazzetta.it - Queste sono le auto che consumano meno carburante (o energia elettrica)

Google play store avviserà gli utenti sulle app che consumano troppa energiaQuesto testo sintetizza l’implementazione annunciata da Google per contenere il consumo energetico delle applicazioni.

Incendio auto elettrica, la batteria che “isola” le fiammeL'industria automobilistica guarda a nuove soluzioni per la sicurezza delle auto elettriche.

Le 5 Auto che CONSUMANO MENO nel 2026: Classifica e Prezzi (Dati WLTP)

