Incendio auto elettrica la batteria che isola le fiamme

Un incendio di un’auto elettrica ha messo in allarme gli esperti del settore. La batteria ha preso fuoco e le fiamme si sono diffuse rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. La società SVOLT ha annunciato di aver sviluppato una nuova tecnologia, chiamata Dragon Armor, pensata proprio per isolare le batterie e ridurre i rischi in caso di incidente. La novità potrebbe cambiare il modo in cui si progettano le auto elettriche, aumentando la sicurezza sulle strade.

L'industria automobilistica guarda a nuove soluzioni per la sicurezza delle auto elettriche. SVOLT ha presentato la tecnologia Dragon Armor 3.0, un'innovazione volta a mitigare i rischi legati alla fuga termica delle batterie, separando fisicamente i percorsi elettrici da quelli di evacuazione termica e riducendo la propagazione delle fiamme verso l'abitacolo. Questa tecnologia, secondo i dati disponibili, potrebbe contribuire a rendere le auto elettriche ancora più sicure rispetto ai veicoli tradizionali. Il timore di incendi nelle auto elettriche è una preoccupazione diffusa, alimentata anche da una percezione spesso distorta.

