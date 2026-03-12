Quell’uomo mi molesta Si rifugia dentro la Coop cassiera salva ragazzina

Una ragazzina di 12 anni entra in lacrime nella Coop di via Baccio da Montelupo a Casellina, chiedendo aiuto con voce tremante. Accanto a lei, una cassiera interviene immediatamente, cercando di calmare la giovane e di chiamare le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato oggi a Scandicci, dove la ragazza ha riferito di essere stata molestata da un uomo che si trovava nel negozio.

Scandicci (Firenze), 12 marzo 2026 – “Quell’uomo mi infastidisce, aiutatemi ”. Una ragazzina di 12 anni in lacrime corre dentro la Coop di via Baccio da Montelupo a Casellina. Dietro di lei un uomo (cinquantenne di origine marocchina), che entra ugualmente nel negozio. Sono gli unici fatti certi di una storia ancora tutta da accertare, sulla quale stanno lavorando i carabinieri della stazione di Badia a Settimo in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia di Scandicci. Firenze e il parcheggio a piani in fiamme: fumo e paura per l’incendio, auto distrutte in piazza Alberti La ricostruzione dei fatti. Il fatto è successo ieri sera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

