Una ragazzina di 12 anni entra in lacrime nella Coop di via Baccio da Montelupo a Casellina, chiedendo aiuto con voce tremante. Accanto a lei, una cassiera interviene immediatamente, cercando di calmare la giovane e di chiamare le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato oggi a Scandicci, dove la ragazza ha riferito di essere stata molestata da un uomo che si trovava nel negozio.

Scandicci (Firenze), 12 marzo 2026 – “Quell’uomo mi infastidisce, aiutatemi ”. Una ragazzina di 12 anni in lacrime corre dentro la Coop di via Baccio da Montelupo a Casellina. Dietro di lei un uomo (cinquantenne di origine marocchina), che entra ugualmente nel negozio. Sono gli unici fatti certi di una storia ancora tutta da accertare, sulla quale stanno lavorando i carabinieri della stazione di Badia a Settimo in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia di Scandicci. Firenze e il parcheggio a piani in fiamme: fumo e paura per l’incendio, auto distrutte in piazza Alberti La ricostruzione dei fatti. Il fatto è successo ieri sera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quell’uomo mi molesta”. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzina

Articoli correlati

Leggi anche: Orrore a Ferrara, ragazzina picchiata e "venduta" a un uomo: la salva un passante

Leggi anche: “Ero in bici con mio figlio quando un ragazzo incappucciato si è avvicinato e mi ha tirato un pugno in faccia. Sapere che quell’uomo è ancora in giro fa paura”: la denuncia di una 44enne

Tutti gli aggiornamenti su Quell'uomo mi molesta Si rifugia dentro...

Temi più discussi: Quell’uomo mi molesta. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzina; Roma, uomo molesta 14enne in metropolitana e poi fa una rapina: arrestato un 24enne; Napoli, abusa di un bimbo di 3 anni in un centro commerciale: arrestato 47enne.

Quell’uomo mi molesta. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzinaLa minorenne è entrata nel supermercato di Casellina dicendo di essere infastidita e seguita da un individuo. I carabinieri lo hanno portato in caserma ... msn.com

Roma, uomo molesta 14enne in metropolitana e poi fa una rapina: arrestato un 24enneMolesta una ragazzina sotto la linea B della metropolitana e pochi minuti dopo, lungo la stessa tratta, strappa il cellulare dalle mani di una 20enne. Pensava di farla franca, ma è ... ilmessaggero.it

Botte, risposte, repliche, controrepliche. E soprattutto, quell’invocata coesione che già vacilla. Nel suo intervento di replica alla Camera, Giorgia Meloni torna sull’appello all’unità lanciato poche ore prima in Senato, ma accusa una parte delle opposizioni di no - facebook.com facebook

Tu. Quell'espressione malinconica. [Pietro di Cristoforo Vannucci, Ritratto di giovane, 1494, Galleria degli Uffizi, Firenze] x.com