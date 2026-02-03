Aggredita sul treno da Como a Milano reagisce | lui scappa ma viene fermato dai carabinieri

Una donna è stata aggredita sul treno da Como a Milano nella serata di mercoledì. Mentre il convoglio viaggiava, un uomo ha tentato di aggredirla, ma lei ha reagito e ha messo in fuga l’aggressore. Quest’ultimo è scappato, ma poco dopo è stato fermato dai carabinieri che erano stati chiamati sul posto. La donna sta bene e l’uomo si trova ora nelle mani delle forze dell’ordine.

Momenti di paura nella tarda serata del 24 gennaio a bordo di un treno partito da Como. Una passeggera è stata aggredita mentre viaggiava su un convoglio della linea Como San Giovanni–Milano Rho, ma ha reagito riuscendo a far desistere l'uomo, poi fuggito e fermato poco dopo dai carabinieri.

