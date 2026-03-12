Quelle storie di malagiustizia che ci mostrano perché è doveroso votare Sì al referendum

Dopo uno spettacolo al teatro Parenti di Milano, politici e curiosi si sono ritrovati per ascoltare le testimonianze di persone che raccontano episodi di malagiustizia. Tra le storie condivise ci sono casi di errori giudiziari e ingiustizie che coinvolgono diversi soggetti. Tutti hanno manifestato un atteggiamento aperto e interessato a capire le motivazioni del Sì al referendum.

Politici e curiosi escono dal teatro Parenti di Milano. Hanno tutti le idee chiare, ma sono qui per ascoltare le ragioni del Sì e pure le storie (tante, troppe) di malagiustizia che vengono presentate sul palco. Entrare nelle sale è praticamente impossibile. Lo staff si affretta a recuperare le sedie da aggiungere, soprattutto in vista dell’arrivo di Giorgia Meloni, che chiuderà l’evento. Sul palco si alternano politici, magistrati, vittime della malagiustizia. Ognuno racconta il suo spicchio di verità. La giustizia a volte può essere davvero poco giusta e, soprattutto, può far male. Il tema è quindi uno: la riforma e il referendum del 22 e il 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quelle storie di malagiustizia che ci mostrano perché è doveroso votare Sì al referendum Articoli correlati Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaIl pm del pool Mani Pulite ha insistito sulla necessità della separazione delle carriere: “Io voto sì per esperienza professionale”. L’intervento di Fantozzi (FdI) “Perché votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia”Fantozzi Senza entrare nel merito delle tante scorrettezze che si sono viste di recente anche a Lucca, con protagonista la scuola, che dovrebbe... Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Tutto quello che riguarda Quelle storie di malagiustizia che ci... Discussioni sull' argomento Moratti: 'Referendum per processo giusto, non è guerra alle toghe'; Le serie da vedere a marzo 2026; Malagiustizia, speciale TG5: il caso Mario Oliverio, assolto dopo rigoroso lavoro di indagine difensiva; Stefano Zurlo vince il Premio la Tore 2026. Storie di primavera in corsivo Vi mostro una raccolta di storie di primavera in corsivo, ideali per letture o attività di ricerca di verbi nelle frasi e analisi sul quaderno (avete tantissime possibilità d'usare queste schede, l'unico limite è la fantasia): [https://www.insta - facebook.com facebook "Storie d’Italia" è il magazine settimanale di informazione del @tg2000it. In onda ogni sabato alle ore 17.30 su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 L'Italia cambia davanti ai nostri occhi, e per capire davvero questi cambiamenti bisogna a x.com