Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia

Antonio Di Pietro ha spiegato perché invita a votare sì al referendum sulla giustizia. In un’intervista, il pm del pool Mani Pulite ha ribadito che la separazione delle carriere dei magistrati è fondamentale. “Voto sì per esperienza professionale”, ha detto, sottolineando che questa riforma può migliorare il sistema giudiziario italiano.

Il pm del pool Mani Pulite ha insistito sulla necessità della separazione delle carriere: "Io voto sì per esperienza professionale". Serve poi "un intervento normativo di tipo ordinario: "Il gip va sradicato dalla stessa famiglia del pm, no a un giudice passacarte".

