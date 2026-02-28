L’intervento di Fantozzi FdI Perché votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia

Un esponente di Fratelli d’Italia ha motivato il suo sostegno al referendum costituzionale sulla giustizia, invitando gli elettori a votare sì. Nel suo intervento, ha evitato di approfondire le criticità recenti e si è concentrato sull’importanza di sostenere questa riforma. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico attuale, senza entrare nei dettagli delle controversie o delle vicende giudiziarie.

Fantozzi Senza entrare nel merito delle tante scorrettezze che si sono viste di recente anche a Lucca, con protagonista la scuola, che dovrebbe essere uno dei territori dove la conoscenza e l’approfondimento anche delle diverse posizioni trova la sua sublimazione, credo che sia necessario fare chiarezza. Una chiarezza che parte dal riportare il clima di contrapposizione e scontro, richiamati dallo stesso presidente della Repubblica, sui binari del legittimo confronto evitando al contempo il rischio e sottraendoci all’errore di consegnare il tema referendario sulla giustizia ad una questione per i soli addetti ai lavori, dove si parla - certo di necessità - una lingua sconosciuta al pubblico, rendendo ancora più complessa l’opera di informazione verso il cittadino chiamato al voto il prossimo 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

