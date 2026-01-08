Nel calciomercato della Juventus, le parole di Spalletti rappresentano un segnale importante ai dirigenti. Con una frase mirata, il tecnico sembra indicare le priorità e le aspettative per le prossime settimane. Ora, si attende una risposta concreta dalla squadra di mercato bianconera, che possa contribuire a rafforzare la rosa e a preparare al meglio la stagione in corso.

Calciomercato Juve: Spalletti manda un messaggio ai dirigenti. Quella frase suona come un invito alla squadra mercato bianconera. In un clima di attesa e diplomazia, Luciano Spalletti ha ufficialmente aperto la fase di pianificazione del mercato invernale della Juventus, pur mantenendo il suo consueto stile ironico. Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico ha commentato le crescenti voci su un possibile ritorno di Federico Chiesa con una battuta che suona però anche come un invito ai propri dirigenti: « Mi state dando una notizia, ma una riunione vera e propria di mercato non è ancora stata fatta ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Spalletti manda un messaggio ai dirigenti con quella frase. Adesso si aspetta che…

