I fascisti votano Sì Ma il post del Pd manda in tilt i dem

Il Partito Democratico cerca di frenare la spinta verso il sì al referendum. Nei giorni scorsi, il partito ha lanciato diversi appelli, ma i sondaggi mostrano che molti italiani sono pronti a votare sì per cambiare un sistema che non funziona più. Intanto, sui social circolano post che danno segnali di tensione interna, come quello che ha scritto “I fascisti votano Sì”, creando confusione e polemiche tra gli elettori e i membri del partito. La campagna continua, ma la strada sembra in salita.

Il Pd le sta provando tutte per convincere gli italiani a votare “no” al referendum, percependo che la tendenza degli elettori è quella di votare “sì” per cambiare una struttura che si è dimostrata non essere più efficace ed efficiente. Tra un mese e mezzo gli italiani saranno chiamati a dare la propria opinione sulla separazione delle carriere e mai come in queste settimane si sta assistendo a una propaganda sconnessa dal mondo reale da parte della sinistra, carica di distorsioni della realtà e di mistificazioni, oltre che di forzature, che non fa altro che spingere ancora di più i cittadini verso il “sì”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra.

Oggi alla Camera si è svolta una discussione incentrata sul referendum sulla giustizia, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Nordio.

Argomenti discussi: Referendum, Schlein: Chi vota sì sta con Casapound. La leader Pd fa arrabbiare gli avversari.

I fascisti di CasaPound che invitano a votare Sì per sostenere la Riforma Nordio sono un altro motivo, l'ennesimo, per votare convintamente No. Loro la Costituzione antifascista la disprezzano. Io penso che vada ad ogni costo difesa da manipolazioni di parte. - facebook.com facebook