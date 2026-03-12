Sabato sera alle 20, quattro musicisti di fama internazionale nel mondo del jazz si esibiranno in concerto. Andrea Dulbecco, Giovanni Ceccarelli, Salvatore Maiore e Paolo Orlandi porteranno sul palco le loro performance, offrendo al pubblico un appuntamento dedicato alla musica dal vivo. L’evento si terrà in una location dedicata, con ingresso aperto a tutti gli appassionati del genere.

Quattro maestri del jazz internazionale: Andrea Dulbecco, Giovanni Ceccarelli, Salvatore Maiore e Paolo Orlandi, sabato alle 20.30, calcano il palco del Bonci con Voices, progetto musicale che supera i confini della tradizione, dando vita a una ricerca collettiva capace di costruire un nuovo e condiviso universo sonoro. Compositori e musicisti Andrea Dulbecco (vibrafono), Giovanni Ceccarelli (pianoforte), Salvatore Maiore (contrabbasso) e Paolo Orlandi (batteria) formano un quartetto originale, in cui si intrecciano influenze mediterranee, suggestioni provenienti dal Brasile e richiami alla musica colta europea. L’incontro tra Ceccarelli e Orlandi avviene a Beirut, per poi proseguire in Francia, dove i due continuano a collaborare e a sviluppare nuovi percorsi musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro maestri del jazz fanno sentire le ’Voices’

Articoli correlati

Pozzuoli, il jazz torna d’inverno: quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & JazzPozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale...

Tra grandi maestri, nuove voci e dialoghi sonori: il cartellone del Piacenza jazz fest 2026Giovedì 5 febbraio - ore 21,15Concerto di anteprimaAuditorium della Fondazione di Piacenza e VigevanoGianni Coscia Max De Aloe Duo"Standard jazz,...

Una raccolta di contenuti su Quattro maestri

Temi più discussi: Quattro maestri del jazz fanno sentire le ’Voices’; Dolomiti Ski Jazz, al via la trentesima edizione: tra maestri e musicisti emergenti; Pignatelli in Jazz 2026, edizione tutta al femminile: quattro domeniche di musica alla Riviera di Chiaia; Roma eventi weekend. Achille Lauro al Palazzo dello Sport, Titizé al teatro Olimpico, gli eventi per la Giornata della Donna e tanto da...

Trianon Viviani, quattro appuntamenti tra opera, jazz e comicitàDomenica 1° marzo, alle 19, Antonella Stefanucci, in L’artista incompresa, chiude la settimana del Trianon Viviani. In questo spettacolo di comicità e satira, scritto e diretto da Domenico Ciruzzi, ... napolivillage.com

Quattro stelle del jazz lunedì 26 al Massimo di CagliariLunedì 26 maggio, alle 21, il Teatro Massimo di Cagliari ospita sullo stesso palco quattro giganti del jazz per un nuovo, originale progetto firmato Sardegna Concerti. Il pianista Gonzalo Rubalcaba, ... ansa.it

Non c’è due senza tre… e il QUATTRO VIEN DA SÉ! Dal 20 al 22 ottobre Laurent Mons sarà di nuovo con noi Sarà un’occasione unica per imparare tutti i segreti della stagionatura da uno dei grandi maestri francesi. Verranno trattati temi come: - I principi - facebook.com facebook