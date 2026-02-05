Tra grandi maestri nuove voci e dialoghi sonori | il cartellone del Piacenza jazz fest 2026

Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Sul palco, Gianni Coscia e Max De Aloe hanno portato un mix di standard jazz, canzoni italiane e racconti sonori. La serata ha fatto da apripista a un cartellone ricco di musica dal vivo, con artisti che promettono di portare energia e novità nella scena jazz locale.

Giovedì 5 febbraio - ore 21,15Concerto di anteprimaAuditorium della Fondazione di Piacenza e VigevanoGianni Coscia Max De Aloe Duo"Standard jazz, canzoni italiane e altri racconti"Gianni Coscia, fisarmonicaMax De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica Max De Aloe Quartet"Lirico incanto"Max De.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

