Tra grandi maestri nuove voci e dialoghi sonori | il cartellone del Piacenza jazz fest 2026

Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Sul palco, Gianni Coscia e Max De Aloe hanno portato un mix di standard jazz, canzoni italiane e racconti sonori. La serata ha fatto da apripista a un cartellone ricco di musica dal vivo, con artisti che promettono di portare energia e novità nella scena jazz locale.

Giovedì 5 febbraio - ore 21,15
Concerto di anteprima
Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
Gianni Coscia Max De Aloe Duo
"Standard jazz, canzoni italiane e altri racconti"
Gianni Coscia, fisarmonica
Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica
Max De Aloe Quartet
"Lirico incanto"

