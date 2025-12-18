Pozzuoli il jazz torna d’inverno | quattro concerti per la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz

Pozzuoli si prepara a riscoprire il fascino del jazz con quattro imperdibili concerti, pronti a inaugurare la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz. Un appuntamento invernale che unisce musica di qualità e atmosfere suggestive, grazie all’impegno dell’Associazione Jazz and Conversation APS, da anni protagonista della scena culturale dei Campi Flegrei. Un’occasione unica per vivere il jazz in un contesto magico e coinvolgente.

Pozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei, ideato e organizzato dall’ Associazione Jazz and Conversation APS, ente del Terzo Settore attivo da anni nella promozione culturale sul territorio flegreo. Il format “Winter” amplia e completa l’identità del Festival, proponendo un cartellone di appuntamenti musicali nel periodo natalizio, con l’obiettivo di coniugare musica di qualità, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e identità locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

