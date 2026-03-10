Tutti a parole vogliono riqualificare il Quarticciolo Ora la Regione annuncia un piano da 53 milioni

La Regione ha annunciato un piano da 53 milioni di euro per riqualificare il quartiere Quarticciolo. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti numerosi annunci e stanziamenti milionari per interventi di miglioramento nell’area. Mentre le promesse si sono susseguite, ancora non sono stati resi noti dettagli concreti sui lavori o sui tempi di realizzazione.

Protocollo di intesa con il governo e Ater per il recupero infrastrutturale, sociale, ambientale, sanitario, economico del quartiere. Nell'ultimo anno sono stati numerosi gli annunci per la rigenerazione del territorio. Con oltre 75 milioni Gli annunci, con annessi stanziamenti milionari, per riqualificare il Quarticciolo, nell’ultimo anno, hanno subito un’impennata. L’ultimo è quello della Regione, che ha pronto un piano da 53 milioni per intervenire su edilizia, sociale e sanità. Non si tratta, in realtà, solo di risorse regionali: come annunciato dal presidente Francesco Rocca, lo scorso dicembre al Quarticciolo andranno 30 milioni, risorse che fanno parte dei 123 milioni ricavati con la riprogrammazione dei fondi europei e destinati all’housing sociale e all’edilizia residenziale pubblica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

