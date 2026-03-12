Tirreno Adriatico 2026 tappa 4 | doppietta di Van Der Poel Pellizzari maglia azzurra la nuova classifica

La quarta tappa della Tirreno Adriatico 2026 si è conclusa con una doppietta di Van Der Poel, che ha vinto la frazione di 213 km da Tagliacozzo a Martinsicuro. Durante la gara, Pellizzari ha indossato la maglia azzurra, mentre la classifica generale ha subito alcune variazioni. La tappa ha visto la presenza di quattro GPM lungo il percorso.

Martinsicuro, 12 marzo 2026 - La tappa 4 della Tirreno Adriatico 2026 porta la corsa da Tagliacozzo a Martinsicuro dopo 213 km, con 4 GPM da scalare, per 2.500 metri di dislivello. Il finale, in linea con l'intera frazione, è ancora una volta mosso e ammiccante a una Classica grazie al muro conclusivo, sul quale infatti si accende la bagarre. Manco a dirlo, il terreno ideale per Mathieu Van Der Poel, che firma la sua personale doppietta con una volata poderosa, dopo aver resistito agli scatti dei rivali più attesi, come Wout Van Aert, Filippo Ganna, Matteo Jorgenson e Isaac Del Toro. Quest'ultimo, il primo a scattare, è poi paradossalmente...