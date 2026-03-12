Quanti soldi si fanno su Spotify

Nel 2025 Spotify ha versato 11 miliardi di dollari all'industria discografica, come riporta l'edizione 2025 di Loud & Clear, il rapporto annuale sulla ripartizione dei ricavi dello streaming musicale. La cifra evidenzia gli importi distribuiti agli artisti, alle etichette e agli altri soggetti coinvolti nel settore musicale. Il rapporto fornisce dettagli su come vengono suddivisi i pagamenti e quali sono le voci principali di spesa di Spotify.

Nel 2025 Spotify ha pagato 11 miliardi di dollari all'industria discografica secondo i dati pubblicati dall'edizione 2025 di Loud & Clear, il rapporto annuale di Spotify sull'economia dello streaming musicale. Tra le dieci tendenze chiave la società svedese lanciata nel 2008 evidenzia la cifra di 1,5 miliardi di dollari in vendite di biglietti per i concerti e il pagamento di circa 5 miliardi di dollari ad editori e organizzazioni che rappresentano gli autori. Lo scorso anno, inoltre, oltre 13.800 artisti hanno generato almeno 100.000 dollari l'anno esclusivamente da Spotify quasi 1.400 in più rispetto all'anno precedente.