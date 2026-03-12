Quando partono Franzoni Paris e gli italiani nella discesa di Courchevel | orari n di pettorale tv

Venerdì 13 si svolge a Courchevel la discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra i partecipanti ci sono Franzoni, Paris e diversi italiani, con orari e numeri di pettorale già annunciati. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le performance degli atleti sulla pista francese.

Venerdì 13 andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla prima gara del fine settimana in terra francese, dove le previsioni meteo non sono delle migliori e hanno consigliato una revisione del programma, proponendo i due superG tra sabato e domenica. Appuntamento alle ore 11.00 sulle nevi transalpina, per una prova all'insegna della velocità sulla pista Eclipse, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio. In casa Italia riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l'eterno Christof Innerhofer e l'arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca e Gregorio Bernardi.