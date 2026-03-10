Quando partono Franzoni Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel | orari n di pettorale tv

Mercoledì 11 marzo si terrà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Courchevel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra gli atleti in pista ci saranno Franzoni, Paris e altri italiani, con orari e numeri di pettorale ancora da definire. La prova sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le prime sfide stagionali sulla neve francese.

Mercoledì 11 marzo andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Inizia una nuova settimana di grande agonismo in Francia: dopo le due gare in discipline tecniche di Kranjska Gora, si torna a cimentarsi con la velocità e gli atleti avranno a disposizione un'occasione per saggiare le linee del tracciato e per trovare il giusto feeling con la neve transalpina. Appuntamento alle ore 10.45, con tanti italiani pronti per essere protagonisti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming della prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.