Quando partono Paris Franzoni e gli italiani oggi nella seconda prova di discesa a Wengen 2026 | orari n di pettorale tv

Giovedì 15 gennaio si svolge la seconda prova di discesa libera maschile a Wengen, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Tra gli italiani in gara ci sono Paris e Franzoni, con orari, numeri di pettorale e copertura televisiva disponibili. La prova è fondamentale per la qualificazione e la prestazione degli azzurri in vista delle gare successive.

Giovedì 15 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista del Lauberhorn per l’ultimo test in vista dell’attesissima gara di sabato, che sarà preceduto da un superG nella giornata di venerdì. Appuntamento alle ore 12.30, con tanti italiani desiderosi di trovare il giusto feeling e le migliori linee sulla neve svizzera in vista della gara. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner. 🔗 Leggi su Oasport.it

