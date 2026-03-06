Progetto ' Punti Cardinali' quando l’orientamento crea lavoro

Il progetto ‘Punti Cardinali’ è una misura sperimentale avviata nella regione Puglia con l’obiettivo di creare punti di orientamento dedicati alla formazione e all’impiego. Fa parte della strategia regionale ‘Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro’ e deriva dal percorso partecipativo ‘Agenda per il lavoro 2021-2027’ promosso dal Dipartimento Politiche del Lavoro. La iniziativa mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il progetto ‘Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro’ è una misura sperimentale della strategia regionale ‘Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro’, nata dal percorso partecipativo ‘Agenda per il lavoro 2021-2027’ del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.Finanziato con 3 milioni di euro nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il programma – realizzato tra 2022 e 2024 – ha sostenuto progetti territoriali dedicati all’orientamento permanente, con l’obiettivo di aiutare cittadini, studenti e lavoratori nelle scelte formative e professionali e rafforzare il collegamento tra sistema educativo e mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

