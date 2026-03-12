Punteggio GPS 2026 qual è la differenza tra le voci AC1 ed EC1 nella sezione Servizio?
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 4 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, per discutere delle differenze tra le voci AC1 ed EC1 nella sezione Servizio del punteggio GPS 2026. La conversazione si è concentrata sulla compilazione della domanda nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, evidenziando aspetti specifici relativi a queste voci.
Nel question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alla compilazione della domanda nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
