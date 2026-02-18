GPS 2026 | si attende la risposta sulle certificazioni informatiche Punteggio fino a 2 punti può fare la differenza RISPOSTE AI QUESITI

Graduatorie GPS 202628: venerdì i sindacati visualizzeranno la piattaforma per primo inserimento, aggiornamento, conferma. Compilare la domanda è una procedura semplice ma alla quale bisogna prestare la dovuta attenzione. A spiegarci alcuni meccanismi il docente Giuseppe Semeraro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITIAggiornamenti sui principali temi del settore scuola: il concorso docenti PNRR3 in attesa di voto minimo, il parere del CSPI sulle GPS e il decreto sugli elenchi regionali.

GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITILa docente Sonia Cannas chiarisce che i docenti possono aggiornare le GPS 2026 senza essere comunque tenuti a presentare domanda per le supplenze, anche se questo potrebbe comportare alcune conseguenze pratiche.

Argomenti discussi: GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026, l'ordinanza è imminente: ecco cosa succede il 20 febbraio.; GPS 2026: in arrivo l'Ordinanza Ministeriale. Possibile avvio dalla prossima settimana, scadenza prevista il 16 marzo; GPS 2026-2028, slitta a marzo l’aggiornamento: le info utili – Rivedi la Diretta.

Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it

GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITIGPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28: la docente Sonia Cannas risponde, con la consueta professionalità, ai quesiti dei nostri lettori. orizzontescuola.it

