GPS 2026 | si attende la risposta sulle certificazioni informatiche Punteggio fino a 2 punti può fare la differenza RISPOSTE AI QUESITI
I sindacati aspettano di ricevere la risposta ufficiale sulle certificazioni informatiche per le GPS 2026, un passaggio fondamentale per determinare il punteggio finale. Con un massimo di due punti in gioco, questa certificazione potrebbe influenzare in modo decisivo le assegnazioni. Venerdì, inoltre, i rappresentanti dei sindacati accederanno per primi alla piattaforma digitale dedicata all’inserimento, aggiornamento e conferma delle domande nelle graduatorie GPS 202628.
Graduatorie GPS 202628: venerdì i sindacati visualizzeranno la piattaforma per primo inserimento, aggiornamento, conferma. Compilare la domanda è una procedura semplice ma alla quale bisogna prestare la dovuta attenzione. A spiegarci alcuni meccanismi il docente Giuseppe Semeraro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITIAggiornamenti sui principali temi del settore scuola: il concorso docenti PNRR3 in attesa di voto minimo, il parere del CSPI sulle GPS e il decreto sugli elenchi regionali.
GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITILa docente Sonia Cannas chiarisce che i docenti possono aggiornare le GPS 2026 senza essere comunque tenuti a presentare domanda per le supplenze, anche se questo potrebbe comportare alcune conseguenze pratiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026, l'ordinanza è imminente: ecco cosa succede il 20 febbraio.; GPS 2026: in arrivo l'Ordinanza Ministeriale. Possibile avvio dalla prossima settimana, scadenza prevista il 16 marzo; GPS 2026-2028, slitta a marzo l’aggiornamento: le info utili – Rivedi la Diretta.
Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it
GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITIGPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/28: la docente Sonia Cannas risponde, con la consueta professionalità, ai quesiti dei nostri lettori. orizzontescuola.it
Darderi vola in semifinale a Buenos Aires! Grande prova dell’azzurro che nei quarti di finale dell’ATP 250 supera Martinez con il punteggio di 7-5 6-1, conquistando una meritata semifinale sulla terra argentina. Ora lo attende Baez, avversario sempre molt facebook
Jannik #Sinner vince il derby vs Luciano #Darderi e vola ai QF degli #AustralianOpen2026 61 63 76(2) il punteggio finale per il Campione in carica, autore di una ottima partenza. Molto equilibrato il terzo set, con Darderi che meritava qualcosa x.com