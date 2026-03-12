La tensione cresce tra Punk e Reigns, due protagonisti della WWE che da quando il lottatore di Chicago è tornato, hanno alimentato l’attesa. La rivalità si fa sempre più evidente mentre i due si sfidano sul ring, attirando l’attenzione dei fan. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le intenzioni di entrambi, ma le tensioni tra di loro continuano a salire.

La rivalità tra Punk e Reigns è una di quelle che più attendevo da quando il lottatore di Chicago ha fatto ritorno in WWE. Rappresentano poli opposti, il lottatore che si è fatto da sé contro quello imposto, quello che non ha mai avuto l’aspetto da main eventer contro chi da subito appariva come un predestinato. Al tempo stesso sapevo che sarebbe stato molto interessante vedere due Paul Heyman guy affrontarsi, con il Mad Genius che sarebbe stato l’ago della bilancia. In parte certi temi sono stati toccati dal feud che si è trascinato fino al triple threat match di Wrestlemania 41, ma ora che abbiamo in programma un incontro uno contro uno si sta ancora di più approfondendo la rivalità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Zonawrestling.net - Punks vs Reigns: la tensione sale

