Sale la tensione | frasi razziste su WeChat

La recente azione dei Sudd Cobas davanti al ristorante La Scintilla ha scatenato reazioni accese all’interno della comunità cinese, alimentando tensioni e divise. In un clima già fragile, si susseguono frasi e atteggiamenti discriminatori su WeChat, evidenziando le difficoltà di dialogo e comprensione tra le parti. Un momento di crisi che richiede attenzione e riflessione per favorire un confronto più sereno e rispettoso.

Sale la tensione all'interno della comunità cinese dopo l'ultima azione dimostrativa dei Sudd Cobas davanti al ristorante La Scintilla di via Galcianese. Il presidio del sindacato di base ha innescato una catena di reazioni che si è rapidamente trasferita anche sui social, alimentando un clima di forte contrapposizione. Tutto ha avuto origine domenica scorsa, quando un gruppo di manifestanti si è radunato davanti al locale per rivendicare i diritti di un lavoratore che sarebbe stato sfruttato. Durante il presidio si è verificata un' aggressione ai danni dei manifestanti: sull'episodio la procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle responsabilità.

