Groenlandia | sale la tensione tra Washington e Bruxelles

La tensione tra Washington e Bruxelles sulla Groenlandia si intensifica, con dichiarazioni di Donald Trump che sottolineano l'interesse degli Stati Uniti per l'isola. La questione, che coinvolge aspetti geopolitici e strategici, resta al centro dell'attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulle future relazioni tra le potenze coinvolte e sull'importanza strategica della Groenlandia nel contesto globale.

La questione groenlandese continua a tenere banco. “Guardate, dobbiamo averla”, ha dichiarato Donald Trump, parlando dell’isola più grande del mondo. “Non sono in grado di proteggerla”, ha aggiunto, riferendosi ai danesi. Il presidente americano ha d’altronde più volte sostenuto di voler acquisire il controllo della Groenlandia proprio per arginare le manovre di Cina e Russia nella regione artica. E ha anche ventilato la possibilità di colpire con un dazio del 100% i Paesi europei che si frappongano al raggiungimento di un accordo per l’acquisizione dell’isola. “Non credo che opporranno troppa resistenza”, ha comunque sottolineato Trump, parlando degli europei. 🔗 Leggi su Panorama.it

