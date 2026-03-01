Nuova legge elettorale cosa cambia | gli effetti in Puglia chi sale e chi scende La simulazione degli eletti

Una nuova legge elettorale è stata approvata e in Puglia si osservano già i primi effetti con alcuni partiti che guadagnano seggi e altri che ne perdono. La simulazione degli eletti mostra come le liste abbiano subito variazioni, mentre l’obiettivo dichiarato è la stabilità politica, come evidenziato dall’obiettivo della maggioranza di centrodestra.

L'imperativo della «stabilità», come da nome (Stabilicum) e premessa della maggioranza di centrodestra. Oppure «legge truffa», come viceversa accusano e scalciano le opposizioni di centrosinistra. La nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggio, è già un cantiere e una polveriera, prima ancora di sbarcare in Parlamento. Alle Politiche del prossimo anno dovrebbe sostituire l'attuale Rosatellum (sistema misto, cioè collegi uninominali e quota proporzionale). E, prime simulazioni alla mano, favorirebbe nettamente il centrodestra. Soprattutto nelle regioni meridionali, e dunque anche in Puglia. Con effetto domino sugli equilibri politici.