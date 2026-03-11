Multe a tre esercizi pubblici del lungomare nord di San Benedetto | dopo i controlli in arrivo i provvedimenti

Tre esercizi pubblici lungo il lungomare nord di San Benedetto hanno ricevuto sanzioni amministrative dopo controlli serali effettuati dalla polizia amministrativa nello scorso fine settimana. Le verifiche sono state condotte da agenti che hanno riscontrato irregolarità nelle attività ispezionate. I provvedimenti sono stati adottati in seguito alle violazioni accertate durante le operazioni di controllo.

SAN BENEDETTO Sanzioni amministrative per tre attività del lungomare nord di San Benedetto. I controlli effettuati nelle ore serali dello scorso week end da polizia amministrativa da uomini della questura, ispettori del lavoro, polizia locale e vigili del fuoco, hanno visto anche la presenza della sub commissaria Anna Gargiulo insieme alla commissione comunale per le licenze. Dai sopralluoghi che sono stati effettuati da una task force di 30 persone totali è emerso che un'attività dovrebbe ricevere a breve sanzioni per la carenza di condizioni igieniche e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo oltre ad un provvedimento di prescrizione per il ripristino delle condizioni igienicostrutturali, la somma sarebbe pari a circa tre mila euro.