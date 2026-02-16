Meloni ha deciso di ridurre l’agenda di Trump, spostando l’attenzione sui temi economici, mentre il partito spinge per un focus sul pil. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare l’economia nazionale, con l’obiettivo di attirare investimenti e creare più posti di lavoro. Questa mossa arriva in un momento di tensioni internazionali e di sfide economiche crescenti.

Bene la stabilità, ma non ci si può accontentare, pena l’immobilismo. Abbassare le tasse, incentivare gli investimenti, favorire il mercato e la concorrenza per far crescere il paese. C’è bisogno di politiche ambiziose: se non ora, quando? I Gratteri di Meloni. È indecisa se partecipare al grande evento referendario di Milano. L'ombra del procuratore in politica Indagine sul realismo europeo di Meloni. Parlano Orsina, Della Loggia, Stefanini e Vassallo Qual è il giusto confine tra tattica e strategia? Che differenza c’è tra sovranismo autolesionista e sovranità europea? Quand’è che la saggia prudenza di governo si trasforma in pericoloso immobilismo politico? Il funambolico mondo della destra italiana dovrebbe ascoltare un po’ meno le minacciose sirene del trumpismo, in tutte le sue sfumature estremiste, e ascoltare di più i suggerimenti e le domande che di tanto in tanto il partito del pil consegna alla presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meno agenda Trump: Meloni segua l’agenda del partito del pil

