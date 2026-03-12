Pedro Neto spintona il raccattapalle la UEFA apre un fascicolo sull’episodio di PSG Chelsea | il comunicato

Durante una partita tra PSG e Chelsea, Pedro Neto ha spinto un raccattapalle e la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare riguardo all’episodio, secondo quanto comunicato dall’organismo competente. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro e ora la UEFA si occuperà di valutare le eventuali sanzioni. Nessuna altre azioni sono state annunciate al momento.

Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Rizzoli spiega: «Var sul secondo giallo? Se c’è la certezza dell’errore è giusto che si possa intervenire, ecco come si risolverà il problema delle perdite di tempo» Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Arriva la decisione Torino, D’Aversa sicuro: «Non è detto che si vada sempre avanti con lo stesso undici, sono i giocatori a decidere in settimana» Galliani si racconta: «Vi racconto il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un fascicolo sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicato Articoli correlati Pedro Neto perde la testa e spinge a terra un raccattapalle nel finale di PSG-Chelsea: rissa sfiorataPedro Neto impazzisce nel finale di PSG-Chelsea e fa cadere un raccattapalle dopo avergli conteso la palla. Pedro Neto è distrutto per la spinta al raccattapalle: “Ho chiesto scusa 35 volte, mi dispiace tanto”Pedro Neto, protagonista di un episodio controverso durante l’andata degli ottavi di Champions League contro il PSG, ha espresso il suo rammarico per... Una raccolta di contenuti su Pedro Neto Temi più discussi: Pedro Neto perde la testa e spinge a terra un raccattapalle nel finale di PSG-Chelsea: rissa sfiorata; Momenti di tensione in PSG-Chelsea: Pedro Neto spintona un raccattapalle; Pedro Neto fa un Eden Hazard e spinge il raccattapalle dopo un acceso alterco; Guardiola a sorpresa: Non credo sia stata una prestazione negativa. Mancano 90\'. Champions: spintona raccattapalle, Neto del Chelsea rischia squalificaL'attaccante del Chelsea Pedro Neto rischia una squalifica dall'Uefa per aver spinto un raccattapalle nel finale della partita di Champions League col Paris Saint-Germain, giocata ieri sera e vinta ... ansa.it Momenti di tensione in PSG-Chelsea: Pedro Neto spintona un raccattapalleMomenti di tensione al termine di PSG-Chelsea dove in un momento di frustrazione, l'attaccante dei londinesi Pedro Neto ha spinto un raccattapalle.. tuttomercatoweb.com Nella sera del mercoledì di Champions, PSG e Chelsea hanno rubato le luci della ribalta: 7 reti, ritmo intensissimo, eurogol da una parte e dall'altra ma anche... UN PARAPIGLIA NEL FINALE Con il Chelsea sotto nel punteggio, infatti, Pedro Neto ha spinto p - facebook.com facebook PSG-Chelsea, #PedroNeto spinge raccattapalle e poi gli regala maglia: "Mi dispiace molto" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com