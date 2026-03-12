Protezione civile pace fatta tra associazioni e Comune

Le associazioni di protezione civile di Latina hanno deciso di mettere fine alla protesta e hanno partecipato a un incontro con il Comune. Durante l'incontro, erano presenti l’assessore Gianluca Di Cocco e i funzionari di settore dell’ente, mentre dall’altra parte erano presenti rappresentanti delle associazioni. La riunione si è conclusa con un accordo tra le parti, segnando la fine della protesta.

La protesta delle associazioni di protezione civile di Latina rientra. L’incontro previsto con il Comune si è tenuto e ha portato a una pace tra l’amministrazione e le associazioni: da un lato era presente l’assessore Gianluca Di Cocco, e i funzionari di settore dell’ente, dall’altro i rappresentanti dei gruppi Pcp, Vva, San Marco, Fedelissima, Gsp, Gruppo Passo Genovese, Città di Latina, Ana e Anc. Secondo Di Cocco è stato “un confronto costruttivo e partecipato che ha avuto come obiettivo quello di rinnovare e rafforzare la collaborazione tra le associazioni e l’amministrazione comunale, senza ostacoli né difficoltà, nell’ottica di garantire sempre il massimo supporto alla città e alla cittadinanza, soprattutto nei momenti di emergenza e nelle attività di prevenzione e tutela del territorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

