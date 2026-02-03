Danneggiata a Scandicci un' auto della protezione civile del Comune

Questa mattina un’auto della protezione civile del Comune di Scandicci è stata danneggiata nel parcheggio videosorvegliato. Non si conoscono ancora i responsabili, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di chi utilizza regolarmente il servizio pubblico. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Scandicci (Firenze), 3 febbraio 2026 - Vandalizzata a Scandicci (Firenze) un'auto della protezione civile del Comune, in un parcheggio videosorvegliato. A darne notizia è la sindaca Claudia Sereni, che in un post sui canali social si rivolge agli autori: "Ve la siete presa con una macchina della protezione civile, che serve per salvare la vita di persone e tutelare i territori in caso di calamità, come alluvioni, terremoti, incendi ma anche cose più semplici come il controllo di alberi, la prevenzione di pericoli, l'assistenza alle persone in difficoltà. Servizi rivolti a tutti, in qualsiasi ora del giorno o della notte.

