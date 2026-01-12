Negozi chiusi meno tasse e burocrazia

Fratelli d’Italia esprime preoccupazione per le chiusure di negozi in riviera, sottolineando come la perdita di attività commerciali possa incidere sul tessuto sociale e urbano di Cesenatico. Emilio Zarrelli, capogruppo in consiglio comunale, evidenzia l’importanza di ridurre tasse e burocrazia per favorire la vitalità commerciale e preservare l’identità della città. La questione rimane centrale per il futuro economico e sociale del territorio.

Sulla chiusura di alcune attività commerciali in riviera, interviene Fratelli d’Italia con il capogruppo in consiglio comunale di Cesenatico Emilio Zarrelli (nella foto), il quale esprime preoccupazione: "Ogni volta che un’insegna si spegne, la città muore un po’. L’offerta commerciale si impoverisce e il territorio perde vitalità, identità e sicurezza sociale. Sappiamo tutti che il quadro economico è duro, ma proprio per questo non possiamo limitarci a ripetere che va male ovunque. Un’amministrazione locale non è uno spettatore, deve intervenire per ridurre i costi indiretti, aumentare l’attrattività e sostenere chi tiene alzata la saracinesca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

