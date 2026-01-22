Riposto in ginocchio dopo il ciclone il sindaco Vasta | Serve meno burocrazia per ricostruire

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Riposto si trova a fronteggiare i danni causati dall’evento atmosferico. Il sindaco Vasta sottolinea l’importanza di ridurre la burocrazia per facilitare la ricostruzione e il ripristino delle condizioni normali. La fase di analisi dei danni è iniziata ieri e continuerà nelle giornate successive, per valutare con precisione l’entità dell’impatto sulla comunità e sulle infrastrutture locali.

Le istituzioni regionali e nazionali hanno effettuato sopralluoghi nelle zone colpite. Il Comune chiede ristori, fondi per la ricostruzione e procedure più rapide per consentire il ritorno alla normalità È iniziata ieri a Riposto e proseguirà oggi la complessa e delicata fase di ricognizione dei danni causati dal violento passaggio del ciclone Harry, che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito duramente il territorio comunale, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione. I danni più ingenti si sono registrati a Torre Archirafi, dove il lungomare è stato letteralmente sconvolto: si sono verificati cedimenti e crolli dei muretti di contenimento e dei marciapiedi, con il concreto rischio che la staticità delle strutture sia stata seriamente compromessa.

