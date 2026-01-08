Picco di accessi nei pronto soccorso abruzzesi per l' influenza | +35% nel Chietino quasi tutti sfociati in ricoveri

Da chietitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni, i pronto soccorso della Asl Lanciano Vasto Chieti hanno registrato un aumento del 35% negli accessi legati all'influenza, con la maggior parte dei pazienti che ha richiesto ricovero. La crescita dei casi evidenzia una fase di picco stagionale, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la situazione e rispettare le indicazioni sanitarie.

Picco di accessi, in questi giorni, nei pronto soccorso della Asl Lanciano Vasto Chieti, a causa dell'influenza, che ha fatto registrare un aumento degli accessi del 35%, la maggior parte dei quali si è tradotta in ricoveri.  Stando ai dati diffusi dall'agenzia Ansa, sono stati centinaia i. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Influenza, + 20 per cento di accessi al pronto soccorso: il picco si avvicina

Leggi anche: Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Influenza, arriva a Roma il picco: gli ospedali vanno in tilt seimila accessi in 24 ore; Verso picco influenza, Pronto soccorso in affanno in Sardegna; Influenza, verso il picco: ed è già boom di accessi in pronto soccorso; VIDEO | Influenza, picco di accessi al Pronto Soccorso, ora vaccini gratis per tutti.

picco accessi pronto soccorsoInfluenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

picco accessi pronto soccorsoVerso picco influenza, Pronto soccorso in affanno in Sardegna - Situazione di emergenza nella maggior parte dei Pronto soccorso della Sardegna, dove gli accessi per l'influenza - ansa.it

picco accessi pronto soccorsoInfluenza, aumentano gli accessi in pronto soccorso in tutta Italia - Con l’avvicinarsi del picco influenzale aumentano gli accessi ai pronto soccorso e alle centrali del 118. doctor33.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.