Picco di accessi nei pronto soccorso abruzzesi per l' influenza | +35% nel Chietino quasi tutti sfociati in ricoveri

In questi giorni, i pronto soccorso della Asl Lanciano Vasto Chieti hanno registrato un aumento del 35% negli accessi legati all'influenza, con la maggior parte dei pazienti che ha richiesto ricovero. La crescita dei casi evidenzia una fase di picco stagionale, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la situazione e rispettare le indicazioni sanitarie.

Picco di accessi, in questi giorni, nei pronto soccorso della Asl Lanciano Vasto Chieti, a causa dell'influenza, che ha fatto registrare un aumento degli accessi del 35%, la maggior parte dei quali si è tradotta in ricoveri. Stando ai dati diffusi dall'agenzia Ansa, sono stati centinaia i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Influenza, + 20 per cento di accessi al pronto soccorso: il picco si avvicina Leggi anche: Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Influenza, arriva a Roma il picco: gli ospedali vanno in tilt seimila accessi in 24 ore; Verso picco influenza, Pronto soccorso in affanno in Sardegna; Influenza, verso il picco: ed è già boom di accessi in pronto soccorso; VIDEO | Influenza, picco di accessi al Pronto Soccorso, ora vaccini gratis per tutti. Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: da Nord a Sud aumentano i casi di polmonite e gli accessi in emergenza. tgcom24.mediaset.it

Verso picco influenza, Pronto soccorso in affanno in Sardegna - Situazione di emergenza nella maggior parte dei Pronto soccorso della Sardegna, dove gli accessi per l'influenza - ansa.it

Influenza, aumentano gli accessi in pronto soccorso in tutta Italia - Con l’avvicinarsi del picco influenzale aumentano gli accessi ai pronto soccorso e alle centrali del 118. doctor33.it

Influenza e Pronto Soccorso: accessi in aumento, ma i casi lievi vanno gestiti a casa L'Aou di Sassari invita i cittadini ad un uso corretto del Pronto Soccorso: circa il 20% degli accessi è legato a sintomi influenzali o da virosi stagionali. Il picco atteso nelle pr - facebook.com facebook

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia Influenza verso il picco Dilaga il virus dell'influenza in Sicilia. Boom di accessi nei pronto soccorso degli ospedali dell'Isola. E si riaccende il dibattito sulla programmazione sanitaria x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.