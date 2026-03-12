Venerdì sera, al Dalymount Park, si affrontano i team di Bohemians e Galway nella prima divisione irlandese. I Bohemians cercano di continuare il loro ottimo avvio di stagione, mentre Galway si prepara alla sfida in trasferta. La partita è valutata con una probabilità di vittoria per i padroni di casa di 3 su 5 secondo BetUS.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Concorrenza: Prima Divisione irlandese Mercato: Vincono i bohémien Probabilità: 35 @BetUS Cercando di prolungare il loro sensazionale inizio di gara, Bohemains darà il benvenuto a Galway a Dalymount Park venerdì sera. A cominciare dai padroni di casa, mentre i Bohemians potrebbero essere rimasti frustrati la scorsa stagione poiché alla fine non sono riusciti a conquistare una medaglia di bronzo tra l’élite irlandese, gli uomini di Alan Reynolds non hanno certamente mostrato alcun segno di postumi di una sbornia questa volta. Volando fuori dalle trappole dall’apertura della campagna 2026, l’atmosfera intorno a Dalymount Park sarà sicuramente ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostico in breve: Bohemians vs Galway – 13/03/26

