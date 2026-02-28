Pronostico in breve | Sassuolo-Atalanta – 03 01 26

Domenica pomeriggio, nella partita di Serie A, l’Atalanta visiterà il Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. La sfida prevede che entrambe le squadre possano segnare in entrambi i tempi, secondo le previsioni di alcuni scommettitori. La gara si presenta come un confronto tra una formazione in crescita e una che sta cercando di consolidarsi nel campionato.

Riportando l’attenzione alla serie A di domenica pomeriggio, l’Atalanta si recherà al Mapei Stadium quando incontrerà un rinascente Sassuolo. A cominciare dai padroni di casa, mentre il Sassuolo potrebbe aprire la resa dei conti di domenica presentandosi come un vero contendente perdente, la squadra di Fabio Grosso si sta godendo quella che è diventata una vera e propria raffica. Anche se i Neroverdi avrebbero potuto aprire febbraio con un 5-0 per mano dell’Inter, principale contendente al titolo, i Neroverdi sono saliti alle stelle nella classifica di Serie A. Dopo aver dato il via all’improvviso alle partite di questo fine settimana, eliminando la metà superiore della classifica, l’ex allenatore del Lione dovrebbe trovare l’atmosfera nel suo campo a livelli roventi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Tutti gli aggiornamenti su Sassuolo Atalanta.

Pronostico Sassuolo-Atalanta: una cosa è certaSassuolo-Atalanta è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

Sassuolo-Atalanta, il pronostico: la Dea è imbattuta in A da due mesiPronostico Sassuolo-Atalanta quote analisi statistiche precedenti della 27ª giornata di Serie A in programma domenica 1 marzo al Mapei Stadium ... gazzetta.it

L’Atalanta contro il Sassuolo vuole vincere per continuare a sperare nella zona Champions, soprattutto dopo la vittoria contro il Borussia Per la squadra di Palladino classico 3-4-2-1. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Scalvini, Ahanor e il primo ballott - facebook.com facebook

Domani pomeriggio alle 15 al Mapei Stadium si affronteranno Sassuolo e Atalanta. Un'occasione anche per l'Inter di valutare dal vivo giocatori di interesse in vista della prossima stagione x.com