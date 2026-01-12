Pronostico in breve | Alanyaspor vs Karagumruk – 13 01 26
L'incontro tra Alanyaspor e Karagumruk, previsto per il 13 gennaio 2026, si disputa nel contesto della Coppa di Turchia. L’Alanyaspor, favoriti secondo le quote di BetUS con una probabilità di vittoria di 1/2, ospita la squadra avversaria al Gain Park Stadium. Entrambe le squadre puntano a proseguire il cammino nella competizione, in un match che promette equilibrio e attenzione.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Concorrenza: Coppa di Turchia Mercato: Vittoria dell’Alanyaspor Probabilità: 12 @BetUS Nella speranza di vincere consecutivamente la Coppa di Turchia martedì mattina, l’Alanyaspor accoglierà Karagumruk al Gain Park Stadium. A cominciare dai padroni di casa, mentre l’Alanyaspor potrebbe ancora occupare la metà inferiore della classifica della Super Lig, gli uomini di Joao Pereira si stavano godendo quella che è stata una vera svolta prima della pausa invernale della Turchia. Visti l’ultima volta che hanno chiuso il 2025 con una vittoria di routine per 2-0 contro gli ospiti di martedì, i Thunders chiederanno una prestazione ripetuta al Gain Park Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
