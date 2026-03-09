Domani si sfidano West Ham e Brentford negli ottavi di finale di FA Cup. La partita si svolge in un momento importante per entrambe le squadre, con il West Ham che punta a ottenere una vittoria per avvicinarsi alla salvezza. Le formazioni sono ancora da definire, e l'incontro sarà trasmesso su canali sportivi dedicati.

West Ham-Brentford è una gara degli ottavi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla L’obiettivo principale del West Ham è sicuramente quello di raggiungere la salvezza. I padroni di casa, dopo un avvio davvero complicato, stanno cercando in tutti i modi di rimanere a galla e c’è da dire che ci stanno riuscendo. E le energie, ovviamente e giustamente, sono destinate tutte al campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Brentford, invece, grossi problemi di classifica non ne ha. Anzi, fino al momento in Inghilterra è stata una di quelle squadre che ha maggiormente sorpreso non solo per i risultati ma anche per il gioco espresso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Brentford: la testa è alla salvezza

