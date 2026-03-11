Stasera alle 21:00 si affrontano alla Groupama Arena Ferencvaros e Sporting Braga in una sfida valida per l’Europa League. Lo Sporting Braga, che ha concluso la prima fase al sesto posto, si è qualificato direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli appassionati.

Lo Sporting Braga ha disputato un’ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Siamo arrivati proprio a questa fase della manifestazione e i lusitani dovranno affrontare il Ferencvaros, che invece ha giocato i play-off, sbarazzandosi del Ludogorets. I Guerrieri sabato sera hanno fermato sul 2-2 nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ferencvaros-Sporting Braga (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lusitani di scena alla Groupama Arena

Ferencváros vence antes do duelo com o Sporting de BragaO adversário do Braga na Liga Europa venceu por 3-1, juntando-se à liderança do campeonato húngaro a uma jornada do encontro decisivo. sapo.pt

Ferencváros sobe à liderança antes de receber Sp. Braga na Liga EuropaO Ferencváros, adversário do Sporting de Braga nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, venceu hoje, por 3-1, no recinto do Nyiregyhaza, juntando-se ao Gyor na liderança do campeonato da Hungri ... noticiasaominuto.com

UEFA Europa League Il programma degli ottavi di finale dell'edizione 2025/2026 della #UEL. Sarà derby italiano in questa fase della competizione tra Bologna Fc 1909 e AS Roma. Le altre partite sono le seguenti: Ferencvaros-Braga, Panathinaikos-Betis, Ge - facebook.com facebook