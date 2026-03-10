Learner Tien e Alejandro Davidovich Fokina si sfideranno agli ottavi di finale di Indian Wells il 10 marzo 2026. Il loro incontro rappresenta l’anticipo del match più atteso, tra Sinner e Fonseca, previsto dopo la mezzanotte. Entrambi i tennisti sono impegnati in questa sfida prima di proseguire nel torneo, che vede i migliori del circuito affrontarsi sul cemento californiano.

Learner Tien e Alejandro Davidovich Fokina avranno il compito di fare da antipasto al match più atteso di questi ottavi di finale, almeno in campo maschile, ovvero quello tra Sinner e Fonseca che sicuramente si giocherà dopo la mezzanotte. Entrambi i giocatori hanno disputato due match per approdare al quarto turno ed entrambi erano sfavoriti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Learner Tien – Alejandro Davidovich Fokina, Indian Wells 10-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Ben Shelton – Learner Tien, Indian Wells 08-03-2026Ben Shelton e Learner Tien scenderanno in campo dopo il match di Aryna Sabalenka e prima di quello di Jannik Sinner contro Denis Shapovalov.

Pronostico e quote Reilly Opelka – Alejandro Davidovich Fokina, Australian Open 21-01-2026Reilly Opelka e Alejandro Davidovich Fokina si giocheranno l’accesso al terzo turno degli Australian Open a partire dalle 01:30 circa sulla Kia Arena.

Tutti gli aggiornamenti su Learner Tien

Temi più discussi: Pronostico e quote Ben Shelton – Learner Tien, Indian Wells 08-03-2026; Pronostico e quote Ben Shelton – Learner Tien Indian Wells 08-03-2026; Catania-Casertana (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico e quote Joao Fonseca – Tommy Paul Indian Wells 09-03-2026.

ATP Indian Wells, Tien: Non ho problemi di ego per rubare qualche colpoAvevo altre richieste, ma con Daniil sarebbe stato divertente, ha spiegato Learner Tien sulla scelta di giocare in doppio con Daniil Medvedev ad Indian Wells ... ubitennis.com

ATP Indian Wells, Tien: È un torneo che voglio vincere. Speciale giocare davanti a famiglia ed amiciTennis - Interviste | L'americano è soddisfatto nonostante l'esordio complicato con Walton: Vincere quando non mi sento al 100% mi da tanta fiducia ... ubitennis.com

Avevo altre richieste, ma con Daniil sarebbe stato divertente", ha spiegato Learner Tien sulla scelta di giocare in doppio con Daniil Medvedev ad Indian Wells - facebook.com facebook

InconT(I)ENibile Learner Tien vince il derby contro Ben Shelton e ottiene il 6° successo in carriera contro un top 10. Learner è anche diventato il 2° più giovane americano a raggiungere gli ottavi di Indian Wells, dietro a Harrison nel 2011. x.com