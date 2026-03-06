Alle ore 20:00 italiane, sul campo numero 6 di Indian Wells, si svolge l'incontro tra Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic. È la prima partita del programma di giornata, con i due giocatori pronti a scendere in campo per affrontarsi. Le quote e il pronostico sono stati già stabiliti, e l’evento si preannuncia tra i più attesi della giornata.

Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane. L’azzurro non ha giocato al primo turno e si presenta fresco fresco della vittoria di Acapulco dove in semifinale ha sconfitto proprio il serbo con il punteggio di 7-6 3-6 6-4. Il classe 1999 di Belgrado invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026

