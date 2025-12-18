Pronostico Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach | dal 2022 questo segno è sempre uscito

Il duello tra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, valido per la quindicesima giornata di Bundesliga, si disputerà venerdì alle 20:30. Un confronto da non perdere, ricco di tensione e spettacolo, con i padroni di casa determinati a mantenere il trend positivo del 2022. Ecco tutto ciò che devi sapere: diretta tv, probabili formazioni e il nostro pronostico.

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nell’ultimo turno il Borussia Dortmund non è riuscito ad approfittare di uno dei (rari) passi falsi del Bayern Monaco. Coi bavaresi fermati clamorosamente dal fanalino di coda Mainz, i gialloneri non sono andati al di là di un pareggio in casa del Friburgo. Determinante l’espulsione di Jobe Bellingham ad inizio ripresa: il fratello d’arte ha lasciato in dieci la squadra di Niko Kovac e ad un quarto d’ora dalla fine è arrivato puntuale il pari di Holer (1-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

