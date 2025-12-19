Pronostico Mainz-St Pauli | l’occasione per rientrare in corsa

Nel cuore della quindicesima giornata di Bundesliga, il confronto tra Mainz e St. Pauli rappresenta un’opportunità decisiva per rientrare in corsa. La sfida di domenica alle 15:30 promette emozioni e ritmo serrato, con le probabili formazioni pronte a delineare il risultato. Uno sguardo attento alle strategie e ai possibili esiti, per non perdere di vista un appuntamento cruciale del campionato tedesco.

© Ilveggente.it - Pronostico Mainz-St. Pauli: l'occasione per rientrare in corsa Mainz-St. Pauli è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ultimo in classifica con sette punti – a quattro lunghezze dal St.Pauli che occupa il terzultimo posto in Bundesliga – Il Mainz ha dato nel corso delle ultime settimane degli importanti segnali di vita. Parliamo di una squadra che viene da tre risultati utili consecutivi – anche il pareggio di Monaco di Baviera, clamoroso – e che sente che il momento è ottimo per cercare di salvare qualcosa. (AnsaFoto) – Ilveggente.

