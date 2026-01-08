Il match tra Villarreal e Alaves, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputa sabato. Dopo due sconfitte consecutive in casa, il Villarreal mantiene comunque la terza posizione e punta a riconquistare fiducia, approfittando dell’assenza dell’Atletico Madrid. Di seguito, le formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire l’incontro.

Villarreal-Alaves è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante siano arrivate due sconfitte nelle ultime due partite giocate in casa – una in Champions League – il Villarreal non ha perso la terza posizione in classifica e spera in questo fine settimana, visto che non ci sarà l’impegno dell’Atletico Madrid, di andarsene da solo. Almeno per qualche giorno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’anno nuovo per i gialli è iniziato benissimo, comunque, con la bella vittoria sul campo dell’Elche che ha ridato fiato dopo tre sconfitte di fila in totale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Alaves: riprende la marcia (anche) in casa

Leggi anche: Pronostico Brighton-West Ham: la marcia in casa riprende subito

Leggi anche: Pronostico Arsenal-Brentford: la marcia riprende subito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao - Sabato di Liga aperto dal successo interno del Villarreal, capace di liquidare la pratica Getafe con un gol per tempo. corrieredellosport.it

Cosa giocare in Villarreal-Leganes? Ecco il consiglio - Leganes è l’altra sfida delle 19 dove, cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. corrieredellosport.it

🇸🇳 IL PAPE NERO Non è uno che segna spesso Pape Gueye. Il suo lavoro solitamente è quello di diga della mediana, lavoro che svolge con perizia in maglia Villarreal e con il suo Senegal. Proprio il suo Senegal era in profonda necessità oggi nell’ottavo di f facebook