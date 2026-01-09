Il prossimo 10 gennaio 2026, alle ore 15:15, allo Estadio de la Cerámica si disputa Villarreal-Alavés, partita valida per la Liga. Le due squadre puntano a obiettivi diversi: il Villarreal cerca punti per mantenere il posto in Champions, mentre l’Alavés mira a una prestazione positiva per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, ultime notizie e il nostro pronostico.

Sabato 10 gennaio 2026 (ore 15:15) allo Estadio de la Cerámica si gioca Villarreal-Alavés, match di Liga che mette in palio punti pesanti per due obiettivi diversi: i gialli vogliono consolidare la zona Champions, i baschi cercano continuità per restare lontani dalla parte bassa della classifica. Come arrivano le due squadre. Villarreal. Il Villarreal è terzo in classifica e sta vivendo un momento molto positivo. Dopo aver interrotto una striscia importante di vittorie con una sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Marcelino ha reagito subito con un successo esterno per 3-1 contro l’Elche, dimostrando solidità mentale e capacità di ripartire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Villarreal-Alavés probabili formazioni, ultime news e pronostico

Leggi anche: Aston Villa–Nottingham Forest: ultime news, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: Wolves–West Ham: scontro salvezza a Molineux, ultime news, probabili formazioni e pronostico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Probabili formazioni Villarreal Juventus/ Quote: Tudor perde i pezzi! (Champions League, 1 ottobre 2025) - Un pareggio che per come è arrivato, utilizzando le parole di Alex Del Piero, è più una vittoria, ma il dato non mente e ci dice che la Juventus ha pareggiato le ultime tre partite disputate, dunque ... ilsussidiario.net

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions - Per il match di mercoledì alle 21 contro il Villarreal, Tudor non ha convocato Bremer e Thuram: in difesa Kalulu insieme a Gatti e Kelly davanti a Perin (alla 1^ stagionale), a centrocampo c'è ... sport.sky.it

Villarreal-Juventus: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 1 contro l'Atalanta, ancora imbattuta in Serie A con tre vittorie e due pareggi, alle ore 21 la Juve fa visita al Villarreal all'Estadio de la Ceramica nel secondo ... tuttosport.com