Oggi, 12 marzo, si giocano le partite di andata degli ottavi di finale di Europa e Conference League. La Serie A vede coinvolte due squadre, Bologna e Roma, che si sfidano in un derby con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale di Europa League. Le partite rappresentano un momento importante per le competizioni europee a cui partecipano le squadre italiane.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 marzo. La Serie A avrà almeno una squadra ai quarti di finale di Europa League, una tra Bologna e Roma, impegnate in un derby. La Fiorentina avrà la forza per cercare di salvarsi e andare avanti in Conference League? Una domanda che si fanno in molti.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 12 marzo: andata ottavi di finale Europa e Conference League

