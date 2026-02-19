Pronostici di oggi 19 febbraio | andata dei playoff di Europa e Conference League

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 febbraio. Con la Roma già qualificata per gli ottavi di finale di Europa League, tocca al Bologna, impegnato in trasferta contro il Brann Bergen nel match di andata della stessa competizione, provare a raggiungere i giallorossi, mentre la Fiorentina ha un compito leggermente più difficile non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostici di oggi 17 febbraio: andata dei playoff di Champions League con Juventus e AtalantaOggi, il 17 febbraio, la Juventus affronta una trasferta importante nei playoff di Champions League perché deve vincere per mantenere vivo il sogno di passare il turno.

Conference League in tv: guida completa all'andata dei playoff. Partite, orari e dove vederleLa partita tra Roma e il loro avversario ha causato grande attesa tra i tifosi, che desiderano seguire gli incontri in diretta tv.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite, andata playoff (oggi 18 febbraio 2026)Pronostici Champions League: Bodo Glimt Inter e Bruges Atletico Madrid sono le partite che analizziamo per l'andata dei playoff del 18 febbraio. ilsussidiario.net

Cremonese-Verona, il pronostico: due squadre in crisi cercano punti per la salvezzaNon è un momento facile per Cremonese e Verona, che si ritrovano allo Zini alla disperata caccia di punti salvezza. La vittoria della Fiorentina in casa del Bologna ha poi alzato la quota salvezza e ... gazzetta.it

