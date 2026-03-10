Pronostici di oggi 10 marzo | andata ottavi di finale Champions League

Oggi 10 marzo si disputano le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta, l’unica squadra italiana rimasta in corsa, affronta il Bayern Monaco, che schiera Harry Kane tra i suoi giocatori più in evidenza. Le partite si tengono in diverse città europee e vedono protagonisti alcuni tra i club più importanti del torneo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 10 marzo. Compito sulla carta quasi proibitivo per l’Atalanta, unica rappresentante della nostra Serie A ad essere arrivata fino agli ottavi di finale, opposta al Bayern di Monaco di Harry Kane. Da segnalare anche la presenza di un Tottenham che in patria lotta per evitare una clamorosa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

