Il tribunale ascolta una modella in merito a un caso di circonvenzione di incapace. L’indagine riguarda un principe di Linguaglossa, accusato di aver truffato per 1,3 milioni di euro. La relazione tra i due, caratterizzata da incontri di lusso e promesse, si è conclusa con l’intervento della magistratura. La modella Tanya Yashenko è stata chiamata a deporre nel procedimento.

Una relazione nata tra lusso, promesse e frequentazioni e finita oggi in tribunale con l’accusa di circonvenzione di incapace. È quanto emerso questa mattina nell’aula del tribunale di Roma dove è stata ascoltata la modella bielorussa Tanya Yashenko, imputata dopo una relazione avuta con il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa al quale, stando all’ipotesi accusatoria, avrebbe ‘sottratto’ una considerevole somma di denaro. Secondo l’accusa della procura capitolina, infatti, nel corso della relazione la donna avrebbe ottenuto complessivamente circa un milione e 300 mila euro dall’uomo. Una parte della somma, circa 800mila euro, sarebbe stata trasferita direttamente dai conti del principe, mentre altri 298mila euro deriverebbero da regali di grande valore, tra cui gioielli, orologi e borse di lusso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Principe di Linguaglossa raggirato per 1,3 milioni di euro: pm ascoltano modella Tanya Yashenko

